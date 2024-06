Huss S01E01-02: in moeders voetsporen NPO , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

In deze spin-off van Zweedse detectiveserie Irene Huss worstelt dochter Katarina om uit moeders schaduw te stappen.

Aspirant-agent Katarina Huss (Karin Franz Körlof, Greyzone) vindt bij de politiemacht van Göteborg niet de schone lei waarop ze hoopte. Met de plaatsvervangend politiechef als moeder is het gefluister over nepotisme niet van de lucht – en met recht. Want achter de schermen trekt Irene Huss (Kajsa Ernst, Finaste familjen) inderdaad aan de touwtjes om haar dochter uit de frontlinie te halen. Wanneer Katarina dankzij moederlief een tijdelijke promotie tot rechercheur binnensleept, kan ze dan ook rekenen op een hoop scheve ogen van haar eigen team. Toch blijkt het een strategische zet, want in haar nieuwe rol ontpopt Huss zich al snel tot een natuurtalent.

Deze spin-off volgt tien jaar na de laatste aflevering van de Zweedse filmreeks over Irene Huss, die destijds werd bestempeld als de vrouwelijke Wallander. De films zijn zelf weer gebaseerd op de internationale bestsellers van Zweedse auteur Helene Tursten, die in totaal tien boeken neerpende over de vastberaden detective-inspecteur. Het geeft de spin-off een hoop bagage die het nieuwe team vooralsnog naast zich neerlegt. Onder leiding van hoofdschrijver Jörgen Bergmark (Beck, Livet i Fagervik) waait er een frisse wind door het historische Göteborg, met Katarina Huss nadrukkelijk als het nieuwe middelpunt.

De rode draad die Bergmark door iedere aflevering weeft, bestaat uit een intern onderzoek naar de omstreden beslissingen die hebben geleid tot de dramatische afloop van de Eurotoprellen. Hierbij raakten diverse demonstranten gewond en eindigde een agent in coma in het ziekenhuis. Ook Katarina’s moeder ligt onder een vergrootglas. Of de politie zuiver heeft gehandeld en wat Katarina’s eigen standpunt daarin is, wordt al snel een belangrijke gewetensvraag. Want met een teamleider die elk gesprek doorspekt met gewauwel over de 'thin blue line' en het sluiten van de gelederen, is het niet de vraag óf maar wanneer Huss moet kiezen tussen haar team en haar principes.

Het antwoord op die vraag zou een geweldige bron van spanning kunnen zijn, ware het niet dat de weinig sympathieke Huss van meet af aan beslissingen neemt die op z’n minst twijfelachtig te noemen zijn. Een deel hiervan is te wijten aan haar naïviteit – een kinderachtige pony moet ons ervan overtuigen dat de 35-jarige Körlof nog nat achter de oren is. Daarom is het haar nog te vergeven dat ze niet verbaasd lijkt om als groentje in recordtempo promotie te maken tot rechercheur. Maar al snel blijkt Huss ook moeite te hebben met grenzen. Of het nu gaat om het weglaten van feiten uit een politierapport of gewelddadig vertoon van machtsmisbruik, haar loyaliteit ligt zonder twijfel bij haar collega’s.

Voeg daaraan toe dat ze binnen de kortste keren met haar nieuwe leidinggevende naar bed gaat en het is helder dat de aspirant-agent zich laat leiden door impulsen. Hoewel de serie duidelijk afstevent op een onvermijdelijke finale waarin Huss zal moeten kiezen tussen haar integriteit en haar loyaliteit, lijkt de uitkomst op voorhand al beslist. Als laatste redmiddel had het onderzoek naar de delicten die elke aflevering centraal staan de spanning nog wat kunnen opvoeren, maar ook die steken kinderlijk eenvoudig in elkaar. En voor een serie die toch al meer dialoog is dan actie, duurt de gemiddelde looptijd van 90 minuten dan wel erg lang.