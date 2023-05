Hulu werkt aan tv-versie van cultfilm Foxy Brown • Nieuws • 14-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Foxy Brown komt naar televisie in een nieuwe adaptatie van de gelijknamige cultfilm. Meagan Good neemt de rol over van Pam Grier.

Het project is door producenten DeVon Franklin, de echtgenoot van Good, en Tony Krantz ondergebracht bij streamingdienst Hulu. Scenaristen Malcolm Spellman ( Empire ) and Ben Watkins ( Burn Notice ) zullen de moderne hervertelling op papier zetten. Foxy Brown is een passieproject voor Good, die ook zelf aantreedt als producent. De actrice speelde eerder de vrouwelijke hoofdrol in Deception op NBC en in het eveneens op een speelfilm gebaseerde Minority Report op Fox. Daarnaast was ze te zien in het vijfde seizoen van Californication op Showtime. De originele film uit 1974 volgde Foxy Brown terwijl ze wraak nam op de moordenaar van haar vriend. De film was een groot succes en Pam Griers performance wordt door veel mensen nog steeds gezien als de ultieme vertolking van een sterke Afro-Amerikaanse vrouw. Later werd het door Grier gespeelde titelpersonage in Jackie Brown vernoemd naar haar invloedrijkste rol.

Volgens Deadline waren er meerdere zenders geïnteresseerd in het project, maar trok Hulu uiteindelijk aan het langste eind. Wanneer de serie bij de streamingdienst verschijnt is nog niet bekend. Bekijk hieronder de trailer voor de originele film.