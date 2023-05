Hulu bestelt complete serie van Seth Rogen • Nieuws • 10-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Streamingdienst Hulu bestelt 13 afleveringen van Future Man , een nieuwe komedie bedacht door Seth Rogen en Evan Goldberg. De serie moet in 2017 in première gaan.

De hoofdrol in Future Man is voor Hunger Games -acteur Josh Hutcherson. Hij speelt Josh Futterman; overdag een ongeïnspireerde conciërge en ’s nachts een fanatiek gamer. Op een dag wordt hij gerekruteerd door tijdreizende buitenaardse wezens, die hem nodig hebben om de ondergang van het menselijk ras te voorkomen. Rogen en Goldberg bedachten het verhaal samen met Howard Overman. Het scenario komt van Ariel Shaffir en Kyle Hunter. Future Man is na Preacher – dat inmiddels een tweede seizoen heeft gekregen van AMC – de tweede succesvolle pilot van Rogen en Goldberg. Net als bij Preacher namen ze ook hier zelf de regie voor hun rekening.

Rogen en Goldberg werken al heel lang samen als schrijfpartners. Hun eerste scenario Superbad werd in 2007 verfilmd door Greg Mottola. In 2013 debuteerden ze zelf als regisseurs met This is The End , dat ze niet veel later opvolgden met The Interview , een film die vervolgens de beruchte Sony-hack zou veroorzaken. Momenteel hebben ze Sausage Party in de Nederlandse bioscopen, een nieuwe animatiefilm die ze schreven samen met de twee Future Man -scenaristen.