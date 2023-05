The Hugh Hefner Story komt naar Amazon • Nieuws • 17-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het levensverhaal van Hugh Hefner is binnenkort te zien bij Amazon. Op 7 april wordt American Playboy: The Hugh Hefner Story toegevoegd aan het Nederlandse aanbod.

De tiendelige documentaireserie is een combinatie van reconstructies, beelden uit Hefners persoonlijke archieven en interviews met bekende personen zoals Jesse Jackson, Gene Simmons en Bill Maher. Het verhaal opent in 1953, het jaar waarin het tijdschrift Playboy officieel wordt gelanceerd. De serie bestrijkt vervolgens zestig jaar uit het turbulente leven van oprichter Hugh Hefner. Terwijl zijn imperium uitbreidt, werpt hij zich op als een verdediger van de vrijheid van meningsuiting, sociale rechtvaardigheid, burgerrechten en seksuele vrijheid, waardoor hij regelmatig het doelwit wordt van de conservatieve beweging. Het gebruikte materiaal is gedeeltelijk afkomstig uit duizenden uren aan nog nooit eerder vertoonde archiefbeelden. Daarnaast werden ook de ruim 2900 persoonlijke plakboeken van Hefner gebruikt tijdens de ontwikkeling van de serie.

American Playboy: The Hugh Hefner Story wordt geproduceerd door Stephen David, bekend van documentaireseries als The Men Who Built America, The World Wars, The Making of the Mob en The American West. Ook de inmiddels negentig jaar oude Hefner was gedurende de gehele productie van de serie nauw betrokken en vulde het één en ander graag aan met smeuïge verhalen uit de eerste hand.