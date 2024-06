Hudson & Rex: zesde seizoen gaat in juli van start bij Star Channel

Het zesde seizoen van Hudson & Rex gaat volgende maand van start bij Star Channel: vanaf 24 juli zie je elke woensdag een dubbele aflevering. De misdaadserie volgt rechercheur Charlie Hudson (John Reardon), die samenwerkt met de Duitse herder Rex. De verhoogde zintuigen van zijn bijzondere partner helpen bij het opsporen van zijn verdachten. In de première van het zesde seizoen keert er een boot terug van een walvis-toer zonder passagiers aan boord en moeten Hudson en Rex uitzoeken wat er met de verdwenen toeristen is gebeurd. In de tweede aflevering gaat het duo op zoek naar twee gewapende overvallers die zelf te maken blijken te hebben met een familietragedie. Het zesde seizoen van Hudson & Rex bestaat uit in totaal zestien afleveringen. De serie is gebaseerd op het Duitstalige Commissaris Rex, dat van 1994 tot 2004 te zien was op televisie, en ook al remakes kreeg in onder meer Polen en Rusland.