How to Rob a Bank: Point Break, maar dan echt

Een eigenzinnig type ontpopt zich in het Amerikaanse Seattle tot een soort quasi versie van Robin Hood in fascinerende true-crime-docu.

Van 1992 tot 1997 was geen enkele bank in de omgeving van het Amerikaanse Seattle veilig voor Scott ‘Hollywood’ Surlock. Surlock had het plan opgevat om als een type Robin Hood het geld van de rijken te verdelen onder de armen. Daar komt uiteindelijk niet erg veel van terecht. Wat wel in How to Rob a Bank naar voren komt, is dat de bankrover op zoek was naar een zekere vrijheid die hij in het reguliere leven niet kon vinden. Regisseurs Stephen Robert Morse en Seth Porges laten zien hoe het Surlock in zijn tienerjaren behoorlijk voor de wind gaat, en hoe hij op een gegeven moment geneeskunde studeert.

Maar alles wat hij doet loopt in de soep. Zo begint hij als student geneeskunde drugs te fabriceren in een lab. Enkele jaren later besluit hij, bijna lukraak, om banken te gaan overvallen. Zijn handlangers van toen, evenals agenten die aan de zaken werkten, vertellen bijna smakelijk over die beginperiode rond 1992. Toen had Surlock nog geen kaas gegeten van het indringen van de bank. En wat doe je als je de buit hebt? Bij de eerste overval beschikten Surlock en zijn kompaan Mark Biggins niet eens over een vluchtauto. Maar gaandeweg worden de mannen steeds meer bedreven in hun nieuwe metier.

Hun werkwijze doet sterk denken aan die van de personages uit de welbekende surfthriller Point Break (1991), die maskers van Amerikaanse presidenten dragen tijdens hun overvallen. Ook Surlock, die om die reden op een gegeven moment door de opsporingsdiensten ‘Hollywood’ werd genoemd, begint zich stevig op te maken en draagt maskers. Zo blijft hij jaren uit handen van de politie. Hoewel How to Rob a Bank van meet af aan een fatalistisch karakter heeft. Zo erkent Surlock al vroeg in zijn ‘roofcarrière’ dat hij nooit achter de tralies wil. Hij realiseert zich kortom dat zo’n carrière als beroepscrimineel geen lang leven beschoren is.

Die gedachte heeft iets bitterzoets, zoals dat ook in de films van Martin Scorsese (Goodfellas, 1990) vaak aanwezig is. Het lijkt stoer wat Surlock en zijn medestanders doen, maar het loopt vrijwel nooit goed af – en ook benadrukken de makers aan het slot hoeveel bankmedewerkers de bankrovers wel niet voor het leven hebben getekend.