House of the Dragon: trailer voor tweede seizoen van HBO-serie

Het tweede seizoen van de HBO-serie House of the Dragon is in Nederland vanaf maandag 17 juni wekelijks te zien op HBO Max. De spin-off van Games of Thrones vertelt het verhaal van House Targaryen en speelt zich af zo’n 200 jaar voor de gebeurtenissen in de originele serie. In de trailer voor de achtdelige reeks is te zien hoe Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) en Alicent Hightower (Olivia Cooke) zich klaarmaken voor de oorlog die op het punt van losbarsten staat. Daarnaast onthult de trailer ook alvast wat van de Starks die zich in het hoge noorden bij de muur bevinden, waarbij als Tom Taylor te zien is als Lord Cregan Stark. House of the Dragon is gebaseerd op het boek Fire & Blood van George R.R. Martin, die de spin-off ontwikkelde samen met Ryan Condal (Colony). Overigens is ook de Game of Thrones-serie A Knight of the Seven Kingdoms, gebaseerd op de Dunk & Egg-boeken van Martin, sinds vorige maand officieel in de maak bij HBO.