House of the Dragon S02E01-02: welke man is de grootste eikel?

De strijd om de IJzeren Troon is nog lang niet beslist.

Bij het kijken van seizoen twee van House of the Dragon moest ik toch weer even terugdenken aan de Nederlandse première van het eerste seizoen in De Beurs in Amsterdam, waar de eerste twee afleveringen werden vertoond. Daarna ging Nikkie de Jager in gesprek met de cast. Nikkie was erg gecharmeerd van Fabien Frankel, die in de serie Ser Criston Cole speelt. Ze durfde zelfs een voorspelling te doen: Criston Cole zou een publiekslieveling (fan favourite) worden.

Je kan het Nikki moeilijk kwalijk nemen. Zij kon, aan de hand van die eerste twee afleveringen, ook niet hebben voorzien dat Ser Criston, de trouwe wacht van de jonge prinses Rhaenyra (toen gespeeld door Milly Alcock), zich zou ontpoppen tot een zielig, bitter mannetje. Hij voelt zich enorm op zijn pik getrapt wanneer Rhaenyra na een slippertje niet meteen besluit om haar geboorterecht op te geven om samen met hem op het platteland een liefdesnestje te bouwen.

Aan het begin van seizoen twee heeft Ser Criston de ‘bitch queen’ dit verraad nog steeds niet vergeven, zelfs al is hij nu zowel de lijfwacht als het seksspeeltje van koningin-moeder Alicent (Olivia Cooke). Het maakt van Ser Criston met stip de grootste eikel van seizoen twee, en dat is best een prestatie, in een serie die wordt overspoeld door impulsieve en infantiele mannen.

Een korte samenvatting is wellicht nog wel even op zijn plaats. Na de dood van koning Viserys (Paddy Considine) azen er twee fracties op de IJzeren Troon: koningin Rhaenyra (Emma D’Arcy), zijn allereerste kind uit zijn eerste huwelijk, en koning Aegon (Tom Glynn-Carney), zijn eerste zoon met tweede vrouw Alicent. Voor nu zit Aegon op de troon, maar zelfs zijn moeder ziet in dat Aegon flink wat leiding nodig heeft, zeker zolang Rhaenyra de strijd niet heeft opgegeven.

Helaas luistert Aegon steeds minder naar haar advies, en naar dat van haar vader en raadsheer Otto Hightower (Rhys Ifans). Is hij zoals Joffrey (Jack Gleeson) in Game of Thrones? Dat nog niet, maar de elementen zijn aanwezig. Jonge mannen zijn als ‘pauwen’, zo verzucht Otto. ‘Een en al gekrijs en veren.’

Maar dat kinderachtigheid van alle leeftijden is, bewijst Daemon Targaryen (Matt Smith, Doctor Who). Beetje bij beetje komt Rhaenyra tot de ontdekking dat haar huwelijk met haar oom Daemon voor hem voornamelijk een tactische zet was. Als jongere zoon ging de troon destijds aan zijn neus voorbij. Maar ook de rol van koning-gemalin is hem eigenlijk te min (iets waar Smiths prins Philip ook al last van had in The Crown). Terwijl Rhaenyra rouwt om de dood van haar zoon uit een eerdere relatie, is Daemon druk met eigen plannetjes smeden.

Waar dit tweede seizoen naartoe gaat is nog onzeker – de eerste twee afleveringen zijn vooral acties-reacties – maar één ding lijkt al wel duidelijk: het zijn de vrouwen die straks de troep op mogen ruimen die de mannen hebben achtergelaten.