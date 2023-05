House of Cards S5 heeft teaser en premièredatum • Nieuws • 21-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het vijfde seizoen van House of Cards is vanaf 30 mei te zien op Netflix. De aankondiging ging gepaard met een eerste teaser.

Inmiddels produceert Netflix talloze tv-series, maar allemaal danken ze hun bestaansrecht aan het grote succes van House of Cards. Het eerste seizoen zette de streamingdienst op de kaart wat betreft eigen programmering, mede dankzij de regie van David Fincher en het acteerwerk van tweevoudig Oscarwinnaar Kevin Spacey, die in de serie gestalte geeft aan de gehaaide politicus Frank Underwood. In het vijfde seizoen probeert Underwood zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten veilig te stellen. Hij wordt tijdens de verkiezingen wederom ondersteund door zijn vrouw Claire, gespeeld door Robin Wright. Behalve de premièredatum, die werd vrijgegeven vlak voor de inhuldiging van Donald Trump, is er nog weinig bekend over de vijfde reeks. We weten enkel dat bedenker Beau Willimon na vier jaar zijn post als showrunner verlaat en wordt vervangen door producenten Melissa James Gibson en Frank Pugliese .

De eerste vier seizoenen van House of Cards kun je terugkijken op Netflix. De serie werd gebaseerd op de gelijknamige Britse miniserie, die in Nederland eveneens beschikbaar wordt gesteld door de streamingdienst.