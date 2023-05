House of Cards-bedenker vertrekt richting Mars

Beau Willimon (House of Cards) maakt een nieuwe serie voor Hulu. Het project draait om de eerste bemande missie naar de planeet Mars.

De serie heet The First en Hulu bestelt direct een compleet seizoen. Volgens Willimon zal de serie de menselijke kant van de verkenning van ons universum laten zien; de uitdagingen waar de wetenschappers en astronauten tegenaan lopen, inclusief de offers die ze daarbij moeten maken. Willimon is samen met zijn team van schrijvers al een aantal maanden met de scripts bezig. Eerder was hij vier jaar lang de showrunner van House of Cards op Netflix, maar voor het vijfde seizoen deed hij een stapje terug. The First is een van de zeldzame keren dat hij uit de politieke arena stapt, want naast House of Cards is hij vooral bekend van zijn met George Clooney verfilmde toneelstuk The Ides of March.