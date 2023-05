Hoofdrol in Yellowstone gaat naar Kevin Costner

Kevin Costner tekent voor de hoofdrol in Yellowstone, het nieuwe tv-project van schrijver en regisseur Taylor Sheridan.

Costner geeft in Yellowstone gestalte aan John Dutton, eigenaar van één van de grootste ranches in Amerika. Hij en zijn familie moeten hun uitgestrekte grondgebied uit alle macht beschermen tegen hebberige ontwikkelaars, indianen op nabijgelegen reservaten en andere externe partijen. Costner was vijf jaar geleden voor het laatst op tv te zien in Hatfields & McCoys, een driedelige miniserie die momenteel in Nederland te bekijken is op Netflix. Zijn rol in het historische drama leverde hem een Emmy en een Golden Globe op. De acteur is verder bekend van films als The Untouchables, Dances with Wolves en JFK. Recentelijk speelde hij rollen in Man of Steel en Hidden Figures . Taylor Sheridan pende onlangs het succesvolle Hell or High Water en schreef eerder al het misdaaddrama Sicario.