Honest Trailers neemt Emmy's op de hak • Nieuws • 11-08-2016

Sinds de oprichting in 2008 heeft het YouTube-platform van Screen Junkies ruim 5,5 miljoen abonnees. Dat komt voor een groot deel door het Honest Trailers-onderdeel, waarmee nu de Emmy-nominaties door de mangel gehaald worden.

De honest trailers nemen meestal grote blockbusters op de hak, maar zo nu en dan komen ook tv-series aan de beurt. Screen Junkies besloot een apart filmpje te wijden aan de Emmy-genomineerde series, omdat ook zij dit jaar zelf kans maken op een beeldje voor beste korte variety-show. In de parodie worden de series daarbij uiteraard voorzien van alternatieve titels als Ruskie Business (oftewel The Americans ), Wacky Room ( Unbreakable Kimmy Schmidt ) en Better Not Call Him Saul Because We’re Two Seasons In and His Name Is Still Jimmy ( Better Call Saul ).

Elke aflevering van Honest Trailers wordt tegenwoordig ruim 2,5 miljoen keer bekeken. Het hoogtepunt werd behaald in 2014, toen de spoof-trailer van Frozen maar liefst 28 miljoen views haalde. Ook de mensen uit de industrie zelf zijn inmiddels bekend met Honest Trailers. Zo waren de scenaristen van Thor ooit te gast in de studio van Screen Junkies om ter plekke commentaar te geven op de komische ontleding van hun film. Dit jaar dook Ryan Reynolds op in de Honest Trailer voor Deadpool , om daarover ‘in character’ wat grappen te maken.