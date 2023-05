Homeland wordt met twee seizoenen verlengd • Nieuws • 13-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het Amerikaanse betaalkanaal Showtime heeft behalve de premièredatum voor het zesde seizoen – 15 januari 2017 – nog meer goed nieuws bekendgemaakt voor de fans van Homeland : de dramaserie met Claire Danes is nu ook verzekerd van een zevende en een achtste seizoen.

Na uitstapjes naar Zuid-Afrika en Duitsland speelt de zesde reeks zich weer af op Amerikaanse bodem. Carrie Mathison (Danes) werkt inmiddels voor een organisatie in New York die zich inzet voor het welzijn van moslims. Het seizoen start met de uitverkiezing van een nieuwe president – gespeeld door Elizabeth Marvel uit House of Cards – en eindigt een aantal maanden later, wanneer ze wordt ingezworen. De producenten hopen dat een vrouwelijke president de realiteit zal weerspiegelen, gezien de voorsprong die de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton op dit moment heeft in de peilingen. Het personage van Marvel zou volgens hen echter zeker ook trekjes van Clintons tegenstrever Donald Trump vertonen, met name waar het wantrouwen ten opzichte van de heersende politieke kaste betreft.

‘Door al het enthousiasme van producent Howard Gordon verdient Homeland het om met meerdere seizoenen verlengd te worden,' liet Showtime weten in een verklaring. De zender liet doorschemeren ook na het achtste seizoen graag door te willen gaan met de serie. De opnamen voor het zesde seizoen gaan in augustus in New York van start.