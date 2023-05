Homeland S6A1: Dilemma’s en intriges • Recensie • 29-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

In de seizoensopener worden de kaarten geschud voor een spannend seizoen.

Het zesde seizoen van Homeland speelt zich af in de schemerperiode die ontstaat wanneer een Amerikaanse president bezig is aan zijn laatste – in dit geval 72 – dagen. Intussen is de toekomstige president, Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel) al bezig met de voorbereidingen. In deze chaos ontstaan allerlei machtsvacuums. ‘De kaarten worden opnieuw geschud,’ zoals president Roosevelt ooit zei. De personages bewegen zich zo door een web van intriges, terwijl ook allerlei ethische dilemma’s aan bod komen.

Zoals wanneer CIA-lieden Saul (Mandy Patinkin) en Dar (F. Murray Abraham) de president-elect informeren over de oorlog in Syrië. Keane – die haar zoon verloor in Irak – stelt voor dat Amerika zich terugtrekt. Dit voorstel leidt in de aflevering tot de nodige achterkamertjespolitiek: de CIA spreekt met de Mossad – de Israëlische veiligheidsdienst – en met politici. Een terugtrekking uit Syrië zou onder meer gevolgen kunnen hebben voor Israël. Leidt Keane’s uitspraak wellicht tot een coup?

En dan is er natuurlijk Carrie Mathison (Claire Danes), die aanvankelijk iets minder prominent naar voren komt. Ze is met haar dochtertje verhuisd naar New York. Daar werkt ze samen met professor Reda Hashem (Patrick Sabongui) in de strijd tegen ‘demonisering van de islamitische gemeenschap’. In het vorige seizoen bleek al dat Mathison niet meer voor de veiligheidsdiensten wil werken: nu lijkt het alsof ze met haar nieuwe werk – het bijstaan van gearresteerde moslims – haar schuld wil afkopen. Ze voelt zich immers medeverantwoordelijk voor al het leed dat de CIA heeft aangericht in de Arabische wereld.

Haar nieuwe cliënt is Sekou Bah (J. Mallory McCree). Een jonge Nigeriaan die door de FBI is opgepakt vanwege haatzaaijerij. Op zijn website verheerlijkt hij terrorisme, en gedurende de aflevering struint hij door Manhattan, langs plekken waar aanslagen werden gepleegd. Zijn arrestatie roept vragen op over de vrijheid van meningsuiting: geldt die niet meer in dit soort gevallen? Bah verdedigt zijn visie met: ‘Elk verhaal kent twee kanten’. Dat lijkt dan ook het adagium van dit seizoen: een studie naar menselijke perceptie.

En dan zijn er natuurlijk de verschillende verhaallijnen die uiteindelijk samenvallen. Peter Quinn (Rupert Friend), ex-minnaar en vriend van Carrie, woont in New York in een revalidatiecentrum. De trailer van de tweede aflevering verraadt al een beetje zijn rol: een paranoïde en zieke ex-huurmoordenaar die Carrie wil beschermen. Is dit kritiek op de wijze waarop oorlogsveteranen worden behandeld in de Verenigde Staten? Desalniettemin hebben de schrijvers weer een verhaalwereld bedacht die schuurt tegen de realiteit – het lijkt bijna alsof ze de huidige moeizame relatie tussen Donald Trump en de CIA hebben voorspeld. Daarmee blijft Homeland een trefzekere combinatie van gewichtige verhaallijnen die worden aangevuld met de nodige dosis adrenaline.

Homeland S6, vanaf 29 januari op NPO 3