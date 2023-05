Homeland-makers zien achtste seizoen als einde • Nieuws • 19-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Homeland werd onlangs verzekerd van een zevende en een achtste seizoen . Showrunner Alex Gansa laat weten dat de makers het achtste seizoen zien als het einde van de serie.

Gansa deed zijn uitspraken op de vooravond van de Emmy’s. Hij en zijn schrijvers zullen het achtste seizoen behandelen als het grote slotstuk en daarna is het wat hem betreft afgelopen. Of Homeland vervolgens ook echt definitief stopt, is volgens hem de beslissing van zender Showtime. Volgens Deadline zal de zender die beslissing echter gaan maken in overeenstemming met Gansa, die samen met Howard Gordon al vanaf de start bij de serie betrokken is. Gansa gaf tevens aan één van de komende seizoenen – en dan het liefst het achtste seizoen – te willen schieten in Israël. Op die manier zou de cirkel rondkomen met Prisoners of War , de Israëlische serie waarop Homeland is gebaseerd.

De opnamen van het zesde seizoen van Homeland zijn momenteel aan de gang in New York. Door een blessure van acteur Rupert Friend liep de productie vertraging op en moest het draaischema enigszins aangepast worden, maar de premièredatum van 15 januari 2017 zou desondanks niet in gevaar komen. In het zesde seizoen van de serie krijgt Amerika een vrouwelijke president , die gespeeld wordt door Elizabeth Marvel.