Homecoming gaat naar Amazon

De nieuwe serie van Sam Esmail (Mr. Robot) met Julia Roberts (Erin Brockovich) is opgepikt door Amazon.

De streamingdienst bestelt direct twee seizoenen van Homecoming, een tv-adaptatie van de gelijknamige podcast van Eli Horowitz en Micah Bloomberg, die tevens aantreden als schrijvers van tv-versie. Esmail produceert de serie en zal de afleveringen regisseren. Het verhaal volgt een welzijnswerker (Roberts) in dienst bij een geheime overheidsinstantie en een soldaat met PTSD, die weer een normaal leven wil leiden. In de podcast - bestaande uit telefoongesprekken en andere opnamen - doet Catherine Keener de stem van het personage dat straks gespeeld wordt door Roberts. Het tweede seizoen van de podcast (waarin ook David Schwimmer en Oscar Isaac te horen zijn) is net van start gegaan.

De afleveringen van Homecoming krijgen elk een speelduur van dertig minuten, iets dat vrij uniek is voor een dramaserie. Julia Roberts krijgt binnenkort ook een serie op HBO