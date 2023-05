Holliday Grainger gecast in Cormoran Strike-serie • Nieuws • 03-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Grainger zal in de tv-adaptatie te zien zijn als Robin Ellacott, een tijdelijke assistente van de privé-detective Cormoran Strike, gespeeld door Tom Burke. In de boeken ziet haar baas al snel dat ze potentie heeft voor het echte werk en biedt hij haar een vaste positie aan. Grainger speelde in films als Jane Eyre en Anna Karenina. Binnenkort heeft ze ook een bijrolletje Tulip Fever, een film die zich afspeelt in het Amsterdam van de 17de eeuw. Op tv vertolkte ze de rol van Lucrezia Borgia in The Borgias. Rowling pende tot nu toe 3 boeken in de Cormoran Strike-reeks, waarvan de eerste verscheen in 2013. Door het gigantische succes van de Harry Potter-verfilmingen, besloot ze haar eerste misdaadfictie destijds te schrijven onder het pseudoniem Robert Galbraith.

De verfilming van de 3 boeken bestaat uit in totaal 7 afleveringen, die elk een uur duren. De adaptatie van het eerste boek The Cuckoo’s Calling beslaat 3 afleveringen, de overige boeken elk 2. De opnamen starten deze maand in Londen.