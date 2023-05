Kijktip: Horizon (One Night Stand) • Film • 09-10-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

In de One Night Standfilm Horizon (vorige week nog een een Gouden Kalf voor beste televisiedrama) ligt de emotionele ontploffing steeds op de loer.

Vanaf het moment dat we in een van de eerste scènes van Horizon horen dat hoofdpersoon Lieke last heeft van woedeaanvallen, loopt ze als een tikkende tijdbom door het beeld. De camera zit tijdens de film van regisseur Giancarlo Sanchez (naast zijn film GAMEBOY ook betrokken bij videoclips van hiphoppers Ronnie Flex en The Opposites) het 16-jarige meisje dicht op de huid, waardoor het acteerwerk van Susan Radder meteen onder een vergrootglas gelegd wordt. Haar diepe frons als ze bij haar wanhopig naar contact zoekende vader (Tijn Docter) in de auto zit, de glimlach die langzaam doorbreekt wanneer hij haar bij het zwembad afzet; Radder overtuigt vanaf het begin als de puber met oncontroleerbare woedeaanvallen.

Die woede komt voort uit een zware tijd voor het tienermeisje: Lieke verloor onlangs haar moeder, wordt gepest door de populaire meisjes op school en heeft geen flauw benul wat ze met jongens aan moet. Het zwembad waar ze traint voor het Nederlands Kampioenschap schoonspringen, is de enige plek waar ze zich goed voelt. Mede dankzij haar trainer Jorg (Bram van der Heijden), het enige personage in de film die Lieke in een giechelig tienermeisje kan veranderen. Als ze na de training bij hem in de auto zit en flirterig met de radio speelt, wordt duidelijk dat ze niet alleen voor haar training naar het zwembad komt. Dus wanneer Jorg aankondigt ook een ander meisje te gaan coachen, begint van de klok van de tijdbom bij de jaloerse Lieke sneller te tikken. Langzaam verliest ze de controle over zichzelf als ze haar nieuwe ploeggenoot Noa weg probeert te werken. In eerste instantie probeert ze haar nog te manipuleren, door Noa te waarschuwen voor de coach (‘Als hij aan je probeert te zitten, moet je gewoon nee zeggen’), maar wanneer Lieke de grip op die leugen verliest, komt de woede steeds rauwer naar buiten.

Het sobere Horizon ontving drie Gouden Kalf-nominaties, waaronder die voor beste televisiedrama. Regisseur Sanchez laat zijn acteurs veel zeggen, zonder dat er daadwerkelijk veel gesproken wordt. Vooral Radder heeft amper woorden nodig (let bijvoorbeeld op de scène waarin ze voor een spiegel haar lach oefent) om Lieke neer te zetten. Ze ontving dan ook de nominatie voor beste actrice in een televisiedrama. De zenuwen, het ongemak, de woede – de jury gaf aan onder de indruk te zijn van het zelfvertrouwen waarmee de jonge actrice die emoties brengt. Ook tegenspeler Tijn Docter, als vader die alles doet om zijn getroebleerde dochter te bereiken, ontving een nominatie. Hij probeert de zachte aanpak, dan weer een hardere hand, maar blijft vertwijfeld toekijken hoe Lieke zich voor hem afsluit.

Horizon is een bijzonder geslaagde film geworden, waarin een explosieve climax constant dichtbij lijkt te zijn. Maar juist vanwege de rustige aanpak van regisseur Sanchez, en de spaarzame momenten waarop hij zijn hoofdpersoon daadwerkelijk laat ontploffen, blijft het project spannend en onvoorspelbaar.

One Night Stand: Horizon, Zondag 9 oktober, NPO 3, 22:25 uur