Hitler and the Nazis: Evil on Trial S01E01: niets nieuws onder de zon

Joe Berlinger werpt zijn licht op misschien wel het grootste kwaad uit de vorige eeuw in nauwgezette maar ietwat banale documentairereeks.

Als documentairemaker Joe Berlinger (Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills, 1996; Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, 2019) zich aan een project verbindt, dan word je als fervent documentairekijker automatisch nieuwsgierig. Berlinger heeft zich in zijn werk voor een groot deel toegelegd op portretten van kwade genieën. Op zich dus niet onlogisch dat hij ditmaal Hitler en de nazi’s onder de loep neemt. Hoewel meteen de vraag rijst: wat gaat de Amerikaan aan het discours toevoegen? In de eerste aflevering nog niet erg veel, zo blijkt. Daarin strooit Berlinger vooral met feitjes.

Wie aangaande Adolf Hitler een beetje ingevoerd is, weet dat hij een carrière als kunstschilder ambieerde in Wenen. Dat hij een gemankeerd kunstenaar was. Dat hij in de jaren voorafgaande aan de Eerste Wereldoorlog nog een dienstweigeraar was, alvorens hij tijdens de oorlog voor Duitsland ging vechten en gewond raakte. Nog zo’n trivialiteit: Hitlers grootmoeder aan zijn moeders kant heette Schicklgruber. Een commentator doet in de serie een flauwe suggestie: ‘Als Adolf die achternaam had gehad, dan had men “Heil Schicklgruber” uitgeroepen.’

Wel interessant is hoe Berlinger telkens wisselt tussen de Neurenberg-processen en Hitlers vroegere jaren. Hij wil overduidelijk een ontwikkeling laten zien. Hoe het nazisme Europa in zijn greep hield, en hoe de propaganda die Hitler en zijn kabinetsgenoten voorstonden eruitzag. Aan het researchwerk ligt het sowieso niet in Hitler and the Nazis: Evil on Trial, en evenmin aan de timing. Maar wie op druilerige zondagmiddagen al vaak op Discovery keek naar allerhande nazidocumentaires, zal in Berlingers nieuwste wapenfeit niet veel nieuwe informatie aantreffen.