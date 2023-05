High Maintenance trailer: je dealer is je beste vriend • Nieuws • 12-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bijna elke zender heeft momenteel wel een serie over de – steeds vaker legale – verspreiding van marihuana in ontwikkeling. Zo werkt Netflix momenteel aan Disjointed en komt HBO binnenkort met High Maintenance. Die laatste heeft inmiddels een trailer.

High Maintenance werd bedacht door casting director Katja Blichfeld ( 30 Rock ) en acteur Ben Sinclair ( Sisters , The Big C ). Het getrouwde stel heeft alle afleveringen van het eerste seizoen samen geschreven en geregisseerd. Sinclair speelt daarnaast ook nog de hoofdrol. Hij geeft gestalte aan een naamloze wiet-dealer, die bekend staat als simpelweg The Guy. In elke aflevering reist hij als koerier door New York, om zijn klanten te voorzien van softdrugs. En de mensen bij wij hij langsgaat, hebben zo allemaal hun eigen verhaal en eigenaardigheden.

De serie heeft een vrij unieke voorgeschiedenis. High Maintenance startte namelijk ooit als webserie bij de online videodienst Vimeo en werd daarna opgepikt door HBO, dat er een echte tv-show van besloot te maken. Iets soortgelijks gebeurde eerder met Broad City , dat ook ooit begon als webserie, waarna Amy Poehler aan boord kwam als producent en het een tv-vervolg kreeg op Comedy Central. Het eerste seizoen van High Maintenance bestaat uit zes afleveringen, waarvan de eerste op 17 september te zien is op HBO.