High Maintenance S01E01: intieme portretten van New Yorkse levens

De populaire webseries High Maintenance is overgenomen door HBO. Net als de voorgaande negentien afleveringen weten de makers Katja Blichfeld en Ben Sinclair op prachtige wijze de levens van New Yorkers weer te geven.

Alhoewel wiet een grote rol speelt en de verbindende factor is in de serie, valt High Maintenance niet te kwalificeren als een klassieke stoner comedy. Soms laat de serie zien wat voor invloed marihuana heeft op de mensen die het gebruiken, en de redenen voor dit gebruik, maar vaker krijgt de kijker een glimp van alledaagse levens, voorzien van prachtige, schrijnende shots.

De serie volgt een naamloze wietdealer (‘The Guy’, gespeeld door Sinclair zelf), die door de straten van New York City fietst om een gretige marihuanamassa te voorzien in hun behoeften. Iedere aflevering portretteert verschillende personages, die zo hun eigen redenen hebben om wiet te bestellen. The Guy heeft een niet bedreigend uiterlijk en is onbevooroordeeld, waardoor de personages zich gemakkelijk open stellen en hun problemen op hem projecteren. Dit leidt tot tastbare en soms ongemakkelijke situaties.

High Maintenance , geschreven en geregisseerd door Katja Blichfeld en Ben Sinclair, debuteerde in 2012 op Vimeo als onafhankelijke webserie en getuigde toen al van hoog niveau. Nu door HBO de overstap van de laptop naar de tv is gemaakt, kunnen Sinclair en Blichfeld door hoger budget meer diepte en inhoud te geven aan de personages. De overstap doet dit niets af aan de kwaliteit: de serie heeft zijn oorspronkelijke charme behouden.

In de tv-serie wordt voortgeborduurd op wat er eerder is gebeurd, maar door de weinige referenties en inside jokes is High Maintenance zowel geschikt voor trouwe fans als voor nieuwe kijkers. Bestaande personages keren terug, zoals in de eerste aflevering ‘The Assholes’: een stel narcistische huisgenoten, die in de tv-serie een stuk sympathieker overkomen. De personages zijn zo vormgeven dat de kijker zich meteen verbonden met ze voelt.

Deze korte portretten van New Yorkse levens lijken soms te kort, alhoewel HBO de lengte van de afleveringen al heeft opgeschroefd van vijf tot dertig minuten. De verrassende, onverwachte wendingen en intieme setting smaken naar meer. High Maintenance speelt in op het feit dat iedereen die je op straat tegenkomt een eigen leven heeft, een leven waar je meestal niets vanaf weet of ooit zal weten, en geeft een glimp van deze levens. Zes afleveringen lijken ontoereikend.

