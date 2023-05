High Maintenance krijgt tweede seizoen van HBO

HBO brengt een tweede seizoen aan High Maintenance. De voormalige webserie maakte volgens de betaalzender deze maand een heel sterk televisiedebuut.

Hight Maintenance wordt geschreven en geregisseerd door Ben Sinclair en zijn vrouw Katja Blichfeld. In eerst instantie was de show te zien op Vimeo, maar inmiddels produceert HBO langere afleveringen voor op televisie. Sinclair speelt zelf de hoofdrol als The Guy; een wiet-dealer in New York, die in contact komt met de meest uiteenlopende klanten. Wij waren onlangs al positief over de eerste aflevering . En we waren blijkbaar niet de enige. ‘De reacties op de eerste afleveringen overstegen al onze verwachtingen,’ liet HBO weten in een verklaring. ‘Ben en Katja zijn briljante en onconventionele verhalenvertellers en we kijken erg uit naar wat ze gaan doen met het tweede seizoen.’