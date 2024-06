Hierarchy S01E01: diepgang ontbreekt in Zuid-Koreaanse kostschoolthriller

Vier vervelende aristocratische sadisten maken de dienst uit op een Zuid-Koreaanse privéschool. Ri-an (Kim Jae-won), Woo-jin (Lee Won-jung), Jae-I (No Jeong-ee) en He-ra (Ji Hye-won) bepalen wie welke lessen volgt en delen zelfs stropdassen uit zodat iedereen makkelijk kan zien op welke plek in de pikorde de scholieren thuishoren. Tijdens de opening van het schooljaar heeft de rector het over nobless oblige; het idee dat als je van adel bent, dat dat gepaard gaat met al dan niet maatschappelijke verantwoordelijkheden. Het viertal misbruikt die uitdrukking overduidelijk om terreur te zaaien.

Hun nieuwste slachtoffer is Kang ha (Lee Chae-min), een atletische scholier die via een beurs terecht is gekomen op de privéschool. Al op de eerste dag gaat van alles mis. Kang ha loopt de verkeerde klas binnen; gaat op de verkeerde plek zitten; vraagt, en dat is uitdrukkelijk not done, een overplaatsing aan naar andere klassen. Opvallend genoeg wordt hij niet terechtgewezen door de vier kwelgeesten, maar door lotgenoten die de grillen van de vier ook moeten ondergaan. Zij hebben zoiets van: speel het (sadistische) spelletje nu maar gewoon mee, dan houden we in ieder geval rust in de tent.