Comic-Con 2017 dag 2: het debuut van Netflix op Comic-Con • 22-07-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Bericht vanuit San Diego, van waaruit De Lagarde-redacteur Danielle Kool ons dagelijks bijpraat over het wereldberoemde popcultuurfestival Comic-Con. Vandaag: het debuut van Netflix in San Diego.

'This is the house of Netflix', riep regisseur David Ayer donderdag bij het panel van zijn film Bright in Comic-Cons erezaal, Hall H. Een wat overtrokken statement, want het was pas de eerste keer dat de streamingsdienst iets presenteerde in de grootste hal van de beurs, waarin zo’n 6500 bezoekers passen.

Netflix pakt dit jaar voor het eerst uit op Comic-Con. En in tegenstelling tot op het filmfestival van Cannes, waar de aanwezigheid van de op kleine schermen opererende film- en serie-aanbieder zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen, werd de streamingservice in San Diego met open armen ontvangen.

Alhoewel Ayer en hoofdrolspeler Will Smith wat over the top gingen in hun lof voor Netflix ('Ze geven je gewoon een hoop geld en dan kun je doen wat je wil' en 'Ze zijn het tegenovergestelde van alle andere partijen in de filmwereld), herhaalde Smith nog maar eens dat hij in de streamingservice daadwerkelijk geen bedreiging ziet voor de traditionele filmwereld en bioscopen. 'Ik heb een 16-jarige, een 19-jarige en een 25-jarige', zei hij over zijn kinderen. 'De films die zij in de bioscoop gaan zien en de films die ze thuiskijken zijn niet per se dezelfde.'

Bright, over een alternatieve versie van Los Angeles waarin de stad is verdeeld in verschillende mythische figuren, staat samen met publiekslieveling Stranger Things en The Defenders centraal in de Netflix ‘experience’ die de organisatie buiten het beursgebouw heeft opgesteld. Fans kunnen er onder meer props en decors bekijken van Stranger Things, middels virtual reality op zoek gaan naar de demogorgon, virtueel zwaardvechten met een Orc uit Bright of zichzelf daarin laten transformeren met een fotofilter en – veruit de minst spannende ‘experience’ – op de foto met kartonnen versies van The Defenders.

Zulke activiteiten voor films en series zijn gemeengoed op Comic-Con en ook rijen van meer dan een uur zijn geen uitzondering. Maar Netflix spant de kroon met een constante wachtrij van een paar straten lang. Honderden fans staan er zonder te morren in de constante zon in, op weg naar het altaar van Barb, de crossfietsen van Mike, Dustin en Lucas en de te vergeven goodies aan het eind. Wie de vraag van het Netflixteam daar goed beantwoordt, maakt kans op het meest felbegeerde item, een Stranger Things pet die goed is voor complimenten en jaloerse blikken in zo ongeveer de hele binnenstad van San Diego.

Ook bij het panel van The Defenders had Netflix een presentje in petto. De aanwezigen in de zaal, waarvan de meeste uren en uren in de rij stonden voor een plekje, kregen de hele eerste aflevering van de nieuwe serie te zien. Waardoor gelijk de speculatie startte voor de laatste Con-bijdrage van de streamingservice later vandaag: het Stranger Things panel. Het tweede seizoen van de serie start pas eind oktober, maar het idee dat daar toch misschien al iets van te zien is in Hall H, leek de voor het conventiecentrum overnachtende fans de uren voordat ze eindelijk naar binnen mogen prima door te helpen.