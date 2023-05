Herstart van Magnum P.I. in de maak bij CBS

De Amerikaanse zender CBS werkt aan een nieuwe versie van de serie Magnum P.I.

De moderne update wordt geschreven door Peter Lenkov en Eric Guggenheim, die op CBS tevens verantwoordelijk zijn voor de huidige incarnaties van Hawaii Five-O en MacGyver . John Davis en John Fox ( The Blacklist ) treden aan als producenten. De nieuwe serie draait wederom om de voormalige Navy SEAL Thomas Magnum, die na zijn diensttijd (Vietnam is inmiddels Afghanistan geworden) in Hawaii aan de slag gaat als privé-detective. Hij zal ook in deze versie weer hulp krijgen van collega-veteranen Theodore ‘TC’ Calvin en Orville ‘Rick’ Wright, terwijl de voormalige MI6-agent Jonathan Higgins voor de reboot veranderd wordt in Juliet Higgins. Wie straks de rol van Thomas Magnum overneemt van Tom Selleck is nog niet bekend. Selleck is momenteel zelf ook op CBS te zien in de serie Blue Bloods.