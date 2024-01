Hell Camp: Teen Nightmare: opzienbarende film over ‘wildernis therapie’ Netflix , Documentaire , Recensie • 27-12-2023 • leestijd 2 minuten • 2815 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Een Amerikaanse oud-commando maakt in de jaren 90 furore met heropvoedingskampen waar tieners worden getekend voor het leven.

‘Wildernis therapie’, zo werd de formule die oud-commando Stephen Cartisano in de jaren 90 opzette in Utah genoemd. De insteek? Rebelse jongeren, die de levens van hun ouders zuur maakten, weer heropvoeden in de ruige natuur. Tieners werden midden in de nacht ontvoerd om bij zonsopgang te ontwaken in een kampement in de middle of nowhere waar ze door drill sergeants werden toegeschreeuwd. Het was Cartisano's taak om de jeugd weer conservatieve mores bij te brengen en ze van hun verslavingen af te helpen. Klinkt opzienbarend, en zo laat de documentaire die filmmaker Liza Williams de kijker voorschotelt zich ook omschrijven.

© Netflix

De documentaire begint met een getuigenis van Paris Hilton, die als tiener ook in zo’n kamp terechtkomt. ook vandaag de dag zijn er nog talloze van dit soort heropvoedingsplekken in de Verenigde Staten, zo blijkt uit Hell Camp: Teen Nightmare. Het zijn kampen die hun cliënten eerder traumatiseren, dan dat ze de jongelingen klaarstomen voor hun volwassen levens. Fascinerend aan de film is ook de rol van de media, die eerst achteloos meedeinen met Cartisano’s praktijken (want ja, de jeugd oogt ook stuurloos) en later juist Cartisano aan de schandpaal nagelen wanneer een 15-jarig tiener overlijdt tijdens een hike.

© Netflix

Per slot van rekening wordt Cartisano beschuldigd van seksueel misbruik; een aantijging die gezien zijn manipulatieve aard, die Williams vakkundig ontmaskert, niet als een verrassing komt. Maar de wildernistherapeut is al overleden. Deze film is ook niet voor (of tegen) hem gemaakt, maar misschien wel voor ouders die toch een andere opvoedingsaanpak moeten bedenken, in plaats van hun kroost naar plekken te sturen waar ze worden getekend voor het leven.