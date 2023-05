Heather Graham gecast in komedie van David Cross • Nieuws • 11-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Heather Graham en Stephen Mangan krijgen rollen in Bliss, een nieuwe komedie van David Cross, bekend van The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret.

Bliss draait om het dubbelleven van reisschrijver Andrew (Mangan), die door een vreemde samenloop van omstandigheden zijn tijd moet verdelen tussen twee gezinnen, die niet van elkanders bestaan afweten. Graham speelt zijn vrouw Kim, met wie hij een tienerdochter heeft. De actrice was eerder te zien in films als Boogie Nights en de Austin Powers-sequel. Op televisie had ze in rol in de originele reeks van Twin Peaks, hoewel ze tot nu toe nog niet is aangekondigd voor de revival van die serie . Mangan is vooral bekend van Green Wing en Episodes, twee shows waarin hij te zien is naast Tamsin Greig. De andere vrouw waar zijn personage Andrew een kind mee heeft, wordt gespeeld door de Britse actrice Jo Hartley. Bliss wordt een miniserie, bestaande uit 6 afleveringen.

David Cross geeft zelf op tv gestalte aan Tobias Funke in Arrested Development, dat nu te zien is op Netflix. Voor Netflix maakte hij onlangs een nieuwe sketchshow met zijn goede vriend Bob Odenkirk (Better Call Saul) en verder is ook zijn meest recente stand-up special Making America Great Again daar te zien.