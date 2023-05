HBO wil Mahershala Ali voor True Detective S03

Mahershala Ali is in beeld voor de hoofdrol in het langverwachte derde seizoen van True Detective op HBO.

De onderhandelingen tussen de zender en de Oscarwinnaar (voor Moonlight ) zijn nog altijd gaande, maar volgens de website Trackingboard staat men op het punt een deal te sluiten. Opvallend is dat het derde seizoen van True Detective nog niet officieel is aangekondigd. Wel maakte HBO onlangs bekend dat bedenker Nic Pizzolatto de eerste afleveringen al op papier heeft staan en bij het schrijven nu hulp krijgt van David Milch (Deadwood). Het is niet duidelijk wat voor personage Ali precies zou moeten gaan spelen. De acteur was op televisie eerder te zien in de Netflix-series Luke Cage en House of Cards . Daarnaast is hij ook nog altijd verbonden aan