HBO vervroegt première van Bright Lights

De documentaire over Carrie Fisher en Debbie Reynolds komt eerder dan gepland naar HBO. De zender zal Bright Lights al op 7 januari debuteren.

De 84-jarige Reynolds overleed afgelopen woensdag aan een beroerte. Een dag eerder was haar 60-jarige dochter Carrie Fisher overleden aan de gevolgen van een hartaanval. HBO maakte onlangs een documentaire over de privé-levens van de twee vrouwen, die beide samenwoonden in Los Angeles. Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds , zoals de volledige titel luidt, was al te zien op verschillende filmfestivals – waaronder in Cannes – en kreeg daar veel positieve recensies. In de documentaire zien we hoe Reynolds – die in 1952 doorbrak met de musical Singin' in the Rain – op haar oude dag meer en meer moeite krijgt met haar optredens in Las Vegas. De reactie van haar dochter is volgens HBO zowel hilarisch als hartverscheurend. De zender noemt Bright Lights een intiem portret van Hollywood royalty, inclusief alle excentriciteiten.