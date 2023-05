HBO verlengt Westworld, Divorce en Insecure

HBO gaat definitief door met Westworld, Divorce en Insecure. De betaalzender kondigde aan dat alle drie de series een tweede seizoen krijgen.

Divorce en Insecure zullen beide in 2017 terugkeren met nieuwe afleveringen, maar het tweede seizoen van Westworld laat iets langer op zich wachten. Door de enorme omvang van de productie, gaat het tweede seizoen van de sciencefictionserie mogelijk pas aan het einde van dat jaar of in de eerste helft van 2018 weer van start. Het eerste seizoen van Westworld trekt gemiddeld bijna 12 miljoen kijkers per aflevering. Daarmee wordt de serie beter bekeken dan het eerste seizoen van Game of Thrones en evenaart het bijna het succes van het eerste seizoen van True Detective. Divorce trekt gemiddeld ongeveer 4,5 miljoen kijkers per aflevering en zit daarmee op het niveau van series als Girls en Veep . Insecure doet het met gemiddeld 3,2 miljoen kijkers iets minder goed, maar HBO laat weten erg tevreden te zijn, omdat de serie ‘een nieuw geluid laat horen’ en men op social media heel veel respons krijgt van de trouwe kijkers.