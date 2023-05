HBO verlengt Insecure en Ballers • Nieuws • 09-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

HBO geeft een vierde seizoen aan Ballers en verlengt Insecure met een derde seizoen.

Beide series gingen vorige maand op 23 juli weer van start op HBO en zijn in Nederland te volgen bij Ziggo. Insecure is afkomstig van comédienne Issa Rae, die de show baseerde op haar succesvolle webserie Awkward Black Girl. De serie draait om de vriendschap tussen twee jonge zwarte vrouwen (Yvonne Orji is te zien naast Rae zelf), die telkens maar weer in ongemakkelijke situaties terecht komen. De serie Ballers is afkomstig van de makers van Entourage en speelt zich af in het football-wereldje van Miami. Dwayne 'The Rock’ Johnson geeft gestalte aan een financieel manager (en voormalig topatleet) die samen met zijn zakenpartner (Rob Corddry) uit alle macht zijn cliënten tevreden probeert te houden.

