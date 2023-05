HBO strikt Michael B. Jordan en Michael Shannon voor Fahrenheit 451 • Nieuws • 21-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

HBO bewerkt de roman Fahrenheit 451 tot een televisiefilm. Michael B. Jordan en Michael Shannon krijgen de hoofdrollen.

Het boek van Ray Bradbury wordt gezien als een klassieker in het sciencefictiongenre en speelt zich af in een dystopische toekomst, waarin boeken door de overheid verboden zijn. Michael B. Jordan (Fruitvale Station) zal gestalte geven aan Montag, die in opdracht van de overheid alle boeken moet verbranden, maar aan zijn taken begint te twijfelen. Michael Shannon (Shelter) zal te zien zijn als Beatty, zijn baas en mentor. Fahrenheit 451 werd in de jaren 60 al eens verfilmd door François Truffaut. Later waagde Frank Darabont (The Walking Dead) een nieuwe poging, maar zijn adaptatie kwam niet van de grond. Voor de HBO-versie kruipt Ramin Bahrani achter de camera. Bahrani werkte eerder met Shannon aan de dramafilm 99 Holmes.

Wanneer de film in productie gaat is nog niet bekend. Shannon is binnenkort ook te zien naast Taylor Kitsch in Waco, een waargebeurde miniserie die werd opgepikt door Spike.