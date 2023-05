HBO stoft oude special van George Carlin af • Nieuws • 06-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Betaalzender HBO onthult nog nooit eerder vertoond materiaal van de overleden komiek George Carlin. De stand-up special werd in 2001 op de lange baan gezet vanwege de aanslagen op 11 september.

Volgens The New York Times gaat het niet om achter de hand gehouden bonusmateriaal, maar om een volledig gepolijste act. De show – opgenomen op 10 september 2001 – luisterde naar de titel I Kinda Like It When a Lotta People Die en was dus volgens HBO destijds niet geschikt voor uitzending. Carlin maakte in de special grappen over Amerika’s behoefte om rampen te bekijken op televisie. Hij haalde ook vliegtuigexplosies en Osama Bin Laden aan. I Kinda Like It When a Lotta People Die werd vervolgens door HBO in de ijskast gezet, waarna Carlin aan de slag ging met zijn volgende show Complaints and Grievances , waarin ook de aanslagen op 11 september aan bod kwamen.

Vanaf 16 september zal de show beschikbaar gesteld worden via Amazon, iTunes en andere digitale outlets. Hij krijgt tevens een release op dvd. Er werd na Carlins overlijden al eens de dvd box-set All My Stuff uitgebracht, maar deze titel blijkt inmiddels dus niet meer helemaal correct. De in 2008 overleden komiek en acteur behoort samen met Lenny Bruce en Richard Pryor tot de meest invloedrijke grappenmakers aller tijden.