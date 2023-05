HBO onthult trailer voor Vice Principals S02 • Nieuws • 17-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Danny McBride laat niet langer met zich sollen in de trailer voor het tweede seizoen van Vice Principals.

Het nieuwe seizoen van de HBO-serie is in Nederland vanaf 18 september te zien bij Ziggo. Vice Principals werd bedacht door Jody Hill en Danny McBride, die ooit doorbraken met de cultfilm The Foot Fist Way en vervolgens de komische serie Eastbound & Down bedachten voor HBO. Het tweede seizoen van opvolger Vice Principals is ook het laatste seizoen, iets dat McBride en Hill al in een vroeg stadium besloten. Vice Principals speelt zich af op een middelbare school, waar docenten Neal Gamby (McBride) en Lee Russell (Walton Goggins) de vrijgekomen positie van conrector proberen te bemachtigen. In seizoen twee probeert Gamby te achterhalen wie hem in de afgelopen seizoensfinale probeerde te vermoorden.

Lees ook onze recensie van de eerste aflevering van Vice Principals. Vorige jaar gingen we met Danny McBride en Walton Goggins in gesprek over hun nieuwe HBO-komedie.