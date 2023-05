HBO onthult terugkeer van Ballers en Insecure

HBO maakte bekend wanneer Ballers en Insecure terugkeren met nieuwe afleveringen. Op 23 juli gaat het derde seizoen van Ballers van start en dan begint tevens het tweede seizoen van Insecure.

In Ballers speelt Dwayne The Rock’ Johnson ( binnenkort te zien in de Baywatch-film ) de rol van Spencer Strasmore, een voormalige football-ster die zich om liet scholen tot financieel manager. Samen met zijn zakenpartner Joe Krutel (Rob Corddry) moet hij tussen alle wilde feestjes door zijn cliënten uit het footballwereldje van Miami tevreden zien te houden. De serie werd bedacht door Stephen Levinson (Entourage) en wordt geproduceerd door Mark Wahlberg. Het derde seizoen bestaat uit 10 afleveringen.