HBO onthult teaser voor anthologie Room 104

De broers Jay en Mark Duplass komen deze zomer met een nieuw project voor HBO, in de vorm van Room 104.

De show is een komische anthologie serie, waarbij elke aflevering weer nieuwe personages geïntroduceerd worden. De enige constante factor is hotelkamer 104, waar alle verhalen zich afspelen. Op HBO gebruikt High Maintenance , waarin een drugdealer elke aflevering weer nieuwe klanten ontmoet, een gelijksoortige gimmick. De personages die in Room 104 verblijven worden gespeeld door onder anderen James Van Der Beek (Dawson’s Creek), Mae Whitman (Parenthood), Philip Baker Hall (Boogie Nights), Spencer Garrett ( Insecure ), Karan Soni (Blunt Talk), Nat Wolff ( Death Note ) en Jay Duplass ( Transparent ) zelf. Het eerste seizoen zal bestaan uit twaalf afleveringen van elk dertig minuten en gaat op 28 juli in première bij HBO.