HBO onthult eerste teaser voor The Wizard of Lies

Robert De Niro kroop voor HBO in de huid van fraudeur Bernie Madoff. Bekijk de eerste beelden uit The Wizard of Lies.

In 2008 werd bekend dat zakenman en belegger Bernie Madoff zijn klanten voor miljarden dollars had opgelicht. Het bleek één van de grootste financiële oplichtingspraktijken ooit, waar tevens een aantal grote namen in Hollywood de dupe van waren geworden. In The Wizard of Lies zien we hoe Madoff zich voor zijn daden moet verantwoorden. De Niro herenigde voor de film met Barry Levinson, die hem al eerder regisseerde in de politieke satire Wag the Dog. Daarnaast is hij tevens opnieuw te zien met Michelle Pfeiffer, die in de televisiefilm gestalte geeft aan zijn vrouw Ruth Madoff. De Niro en Pfeiffer speelden al samen in Stardust , New Year’s Eve en Malavita , hoewel ze in die eerste twee titels nooit samen in beeld te zien waren. Het is overigens de tweede keer dat De Niro tekende voor een project op HBO; hij was de originele vervanger van James Gandolfini in The Night Of , maar moest uiteindelijk zelf plaatsmaken voor John Turturro.