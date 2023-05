HBO maakt docu over Dr. Dre en Jimmy Iovene • Nieuws • 10-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Amerikaanse kabelzender HBO komt in 2017 met The Defiant Ones. De documentaireserie gaat over het partnerschap tussen Dr. Dre en Jimmy Iovene.

Iovene is de medeoprichter van Interscope Records, de platenmaatschappij waar rapper Dr. Dre groot werd onder het label Death Row. In 2006 sloegen beide mannen de handen ineen voor Beats Electronics, een bedrijf dat acht jaar later voor drie miljard dollar werd overgenomen door Apple. De documentaire zal laten zien hoe twee totaal verschillende ondernemers de (muziek)wereld veroverden. The Defiant Ones bestaat uit vier afleveringen en werd geregisseerd door Albert Hughes, die met broer Allen verantwoordelijk was voor films als Menace II Society en Dead Presidents. Drie jaar lang volgde hij het tweetal met een camera. De serie bevat verder interviews met Eminem, Nas, Ice Cube, Gwen Stefani, Jon Landau, Trent Reznor en Snoop Dogg. Daarnaast zijn er nog nooit eerder vertoonde beelden van schrijfsessies met artiesten als Eazy-E, Stevie Nicks, N.W.A., Tom Petty, Bruce Springsteen en U2 te zien.

‘The Defiant Ones bevat alles wat je verwacht van een goed verhaal: drama en humor, tragedie en triomf,’ liet HBO weten in een verklaring. ‘Allen Hughes neemt de kijker mee op een reis langs een aantal van de meest bepalende momenten uit de populaire cultuur.’ Lees ook onze recensie van Hip Hop Evolution , een docuserie over de voorgangers van Dr. Dre.