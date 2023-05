HBO geeft trailer voor Bright Lights vrij • Nieuws • 05-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De sterke band tussen Debbie Reynolds en Carrie Fisher staat centraal in de documentaire Bright Lights. HBO debuteerde de eerste beelden.

De documentaire zou eigenlijk later dit jaar op televisie te zien zijn, maar de zender besloot de premièredatum te vervroegen in verband met het recente overlijden van zowel de 60-jarige dochter als de 84-jarige moeder. Bright Lights dient als een eerbetoon aan twee van de opmerkelijkste vrouwen uit de wereld van de showbusiness. Debbie Reynolds stond van jongs af aan op de planken als zangeres en actrice en was te zien in films als Singin’ in the Rain en The Unsinkable Molly Brown. Haar dochter Carrie, die ze kreeg met zanger Eddie Fisher, zou door haar rol als prinses Leia in de Star Wars -films uitgroeien tot één van de grootste iconen in de wereld van sciencefiction. De twee vrouwen waren tevens hartsvriendinnen, die in L.A. zo ongeveer bij elkaar in huis woonden.

Bright Lights: Starring Carrie Fisher And Debbie Reynolds , zoals de volledige titel luidt, was al te zien op verschillende filmfestivals en werd door veel critici omschreven als hilarisch en hartverwarmend. De documentaire debuteert op 7 januari bij HBO.