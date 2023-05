HBO geeft teaser voor The Wizard of Lies vrij • Nieuws • 27-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Madoff is één van de grootste beleggingsfraudeurs aller tijden. In 2008 werd bekend dat hij zijn klanten voor miljarden dollars had opgelicht. De bijna 80-jarige Bernie Madoff zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit. De Niro herenigde voor de film met regisseur Barry Levinson, die eerder met hem werkte aan de politieke satire Wag the Dog. Voor de camera is er een nieuw treffen met Michelle Pfeiffer, die al met De Niro te zien was in onder meer Malavita. Pfeiffer geeft gestalte aan Bernie’s echtgenote Ruth Madoff, die niets wist van de oplichtingspraktijken van haar man. Alessandro Nivola (met De Niro te zien in American Hustle) speelt Andrew Madoff, de jongste zoon van het stel, en ook Hank Azaria (The Simpsons) heeft een bijrol. The Wizard of Lies gaat op 20 mei in première op HBO.

Naast HBO heeft Robert De Niro ook een tv-project in ontwikkeling bij Amazon. Hij mag namelijk de hoofdrol spelen in een nog titelloze misdaadserie van David O. Russell . Tot slot gaat zijn volgende film met Martin Scorsese straks waarschijnlijk exclusief naar Netflix.