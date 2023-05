HBO geeft nieuwe teaser voor The Young Pope vrij • Nieuws • 03-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De regisseur van het Oscarwinnende La grande bellezza ging voor HBO aan de slag met een nieuwe miniserie. Bekijk een teaser voor The Young Pope.

De serie vertelt het fictieve verhaal van de eerste Amerikaanse paus uit de geschiedenis van de katholieke kerk. Die Amerikaanse paus luistert in het dagelijks leven naar de naam Lenny Belardo en wordt gespeeld door de Britse Jude Law, bekend van Cold Mountain en The Talented Mr. Ripley. Met The Young Pope brengt regisseur Paolo Sorrentino zijn controversiële pontificaat als Pius XIII in beeld. Belardo is als jonge paus namelijk niet bang om tegen de gevestigde orde in te gaan. Diane Keaton ( Annie Hall , The Godfather ) is in de serie te zien als een Amerikaanse non in Vaticaanstad en James Cromwell ( L.A. Confidential , The Green Mile ) heeft een bijrol als kardinaal. Sorrentino nam voor alle 10 de afleveringen zelf plaats achter de camera. Vorig jaar leverde de Italiaanse regisseur met Youth zijn allereerste Engelstalige speelfilm af.

The Young Pope is een productie van HBO, in samenwerking met Sky Atlantic. Sky zal de serie vanaf eind deze maand uitzenden in Engeland, Duitsland en Italië, waarna hij begin 2017 in Amerika debuteert op HBO. Of hij op een gegeven moment ook in Nederland te zien zal zijn is nog niet bekend, zeker niet nu onlangs werd bevestigd dat HBO met ingang van 2017 niet meer bij ons beschikbaar is