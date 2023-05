HBO gaat achter de schermen bij The Godfather • Nieuws • 02-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

HBO werkt aan een film over de productie van The Godfather. Scenarist Andrew Farotte is bezig met het script.

Het project heet Francis & The Godfather en gaat over de moeizame totstandkoming van de misdaadklassieker van Francis Ford Coppola. De regisseur stond tijdens de productie van de film onder grote druk en werd meerdere malen bijna ontslagen. De producenten hadden geen vertrouwen in zijn hoofdrolspeler Al Pacino, toen nog enkel bekend van The Panic in Needle Park, en het casten van de onvoorspelbare Marlon Brando werd eveneens gezien als een enorm risico. Desondanks werd de film later een succes, waardoor er al snel een sequel volgde en Coppola tevens zijn passieproject The Conversation mocht maken. Farotte’s script voor Francis & The Godfather stond in 2015 al eens op de Black List; een lijst met de beste nog ongeproduceerde scripts in Hollywood. Hij is momenteel bezig met een laatste revisie. Peter Bart, die destijds namens Paramount nauw bij de productie van de film betrokken was, is aangesteld als consultant.

Na de release in 1972 won The Godfather drie Oscars; voor Beste Film, Beste Mannelijke Hoofdrol (Marlon Brando) en Beste Geadapteerde Scenario. De film, en ook de sequels uit 1974 en 1990, zijn momenteel terug te kijken op Netflix.