Hayao Miyazaki hint naar nog één laatste film

Hayao Miyazaki wil toch nog één laatste avondvullende animatiefilm maken. Dat vertelde de gepensioneerde regisseur van Spirited Away zelf op de Japanse televisie.

In 2013 zei de nu 75-jarige oprichter van Studio Ghibli dat hij het als regisseur voor gezien hield. Een jaar later liet hij weten toch nog een korte film te gaan maken, deze keer met de computer. Het 10 minuten durende filmpje over het leven van een rups zou exclusief in het Ghibli Museum te zien zijn. Inmiddels heeft hij besloten dat het project – dat Miyazaki naar verluidt al 20 jaar aan het plannen is – het verdient om een avondvullende animatiefilm te worden. De film zal Kemushi No Boro ( Boro The Caterpillar ) gaan heten. Over een jaar hoopt hij de korte film af te hebben en vier jaar later moet de avondvullende versie klaar zijn. Er is nog geen officiële deal gesloten, maar Miyazaki is al bezig met de storyboards, dus de kans lijkt groot dat die er wel gaat komen.

De laatste film die Miyazaki zelf regisseerde was The Wind Rises. Eerder dit jaar verscheen in Nederland de animatiefilm The Red Turtle in de bioscoop. Dat was een co-productie van Studio Ghibli, geregisseerd door de Nederlander Michael Dudok de Wit