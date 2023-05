Harmonquest: Dungeons & Dragons voor live publiek • Recensie • 15-08-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

Harmonquest lijkt op een golf van hernieuwde interesse in het spel Dungeons & Dragons te surfen. Raakt het spel na veertig jaar uit de obscuriteit?

Dungeons & Dragons is een product van de jaren 70, en vooral populair onder kinderen en volwassenen die minder goed aansluiting konden vinden bij doorsnee vrijetijdsbesteding. Je zou Dungeons & Dragons kunnen zien als collectief verhaal in een collectief verbeeldingsvermogen, allemaal onder leiding van een dungeon master. Deze ‘master’ vertelt een verhaal waarin je zelf acties kunt ondernemen. Ook bepaalt de master of je slaagt of faalt met het personage dat je speelt. Er is zelfs een TED-talk aan D&D gewijd.

Net als in denkbeeldige scenario’s blijkt D&D ook in sociale situaties van pas te komen

Nu zien we het spel steeds vaker opduiken in traditionele media. In de openingsscène van de nieuwe Netflix-hit Stranger Things spelen de vier hoofdrolspelers het rollenspel Dungeons & Dragons. D&D is slechts één van de vele popculturele verwijzingen in de serie . In Harmonquest is D&D het hele uitgangspunt. De show is vernoemd naar Dan Harmon, de geestesvader van Community en Rick & Morty. Harmon is ‘functioneel alcoholist’, depressief maar vooral een briljante tv-maker. Een bijna encyclopedische kennis van tv en film staat hem toe als een soort opperwezen mediacultuur op de hak te nemen. Daarin zou je hem als het evenbeeld van het Community- personage Abed kunnen zien. Alles wat Harmon doet is meta, een vierde muur bestaat in de meeste van zijn series niet.

Dan Harmon’s is een begaafd komiek. Vooral zijn mening over de productie van tv is interessant (kijk vooral het eerste kwartier van deze masterclass, de rest is te missen).

Harmonquest is een live opgenomen D&D-serie met een vast panel spelers en telkens een gastspeler. Net als bijvoorbeeld de podcast van Rick Gervais The Ricky Gervais Show zijn de gesprekken tussen de gasten geanimeerd. De gastspelers zijn in meer en mindere mate bekend met het spel en trekken de eigenaardigheden ervan in twijfel en maken misplaatste grappen. Het gros van Harmon’s gasten is comedian. Denk aan Aubrey Plaza ( Parks & Rec ), Thomas Middleditch ( Silicon Valley ) en Chelsea Peretti ( Brooklyn Nine-Nine ). De strikte regels van de spelwereld, gecombineerd met de ontregelde gastspelers maken van alle sessies een hilarische aangelegenheid. Zo weigert Aubrey Plaza om mee te spelen met het vooropgezette verhaal. Ze krimpt zelfs een van haar teamgenoten – iets wat hem nogal hindert in de voortgang van het spel.

Harmonquest luidt een nieuw tijdperk in. Dungeons & Dragons profiteert wellicht van onze opbsessie met games. Misschien zelfs zo sterk dat het naar een nieuwe mainstream populariteit kan gaan uitkijken. Bij mij staat het bordspel inmiddels opgesteld. Ik ben een half-orc paladin genaamd Lord Seamorn Shipsail Many-Daggers, ik ben dierentemmer, heb een hekel aan de aristocratie van mijn wereld en ben bang voor schaaldieren.

Hieronder kun je de eerste aflevering, met Paul F. Tompkins ( Anchorman , King of the Hill ), in zijn geheel bekijken.

Harmonquest S1 vanaf 14 juli op SeeSo