Happy Days-bedenker Garry Marshall overleden • Nieuws • 20-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Film- en televisie-icoon Garry Marshall is op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een longontsteking, nadat hij eerder al getroffen werd door een beroerte. Marshall was onder meer de bedenker van de klassieke tv-serie Happy Days en regisseerde ook de populaire filmkomedie Pretty Woman met Richard Gere en Julia Roberts.

Als producent beleefde hij begin jaren 70 zijn eerste succes op televisie met The Odd Couple , waarin de hoofdrollen waren weggelegd voor Jack Lemmon en Walter Matthau. Marshall was recentelijk betrokken bij de nog steeds lopende remake van die serie, waarin de rollen werden overgenomen door Matthew Perry en Thomas Lennon. Daarna volgde succes met het door hem bedachte Happy Days. Die serie was tien jaar lang te zien op ABC en introduceerde de wereld aan de door Henry Winkler gespeelde The Fonz. In het vijfde seizoen van Happy Days sprong Winkler als The Fonz op waterski’s over een haai heen, waarna critici de term ‘ jump the shark’ bedachten voor series die door hun ideeën heen lijken zijn.

Marhsall had als producent nog hits op televisie met onder meer de Happy Days -spinoffs Mork & Mindy – waarmee de carrière van Robin Williams gelanceerd werd – en Laverne & Shirley. In die laatstgenoemde werd Laverne gespeeld door zijn zus Penny Marshall. Begin jaren 90 scoorde Marshall een filmhit met Pretty Woman , waarin zakenman Richard Gere valt voor prostituee Julia Roberts. Daarna volgden nog films als Runaway Bride en The Princess Diaries. Meer recentelijk was hij verantwoordelijk voor onder meer Valentine's Day en New Year’s Eve ; romkoms die door de pers werden afgebrand, maar het financieel gezien prima deden. Zijn laatste film Mother’s Day was afgelopen april nog in de bioscoop te zien.