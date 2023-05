Hap and Leonard krijgt derde seizoen • Nieuws • 03-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Hap and Leonard keert terug met een derde seizoen. De nieuwe afleveringen moeten in 2018 op televisie verschijnen.

De serie is een van de best bekeken programma’s op SundanceTV. De hoofdrollen zijn voor Michael K. Williams (The Wire) en James Purefoy (The Following). Williams speelt Leonard, een homoseksuele Vietnam-veteraan en Purefoy geeft gestalte aan Hap, een blanke man uit de arbeidersklasse, die tijd doorbracht in de gevangenis omdat hij weigerde in dienst te gaan. Hap and Leonard is gebaseerd op de boeken van Joe R. Lansdale, wiens boek Cold in July al eerder door de producenten van Hap and Leonard werd bewerkt tot speelfilm. Voor de derde reeks wordt het boek The Two-Bear Mambo gebruikt als inspiratie. In het verhaal reizen Hap en Leonard naar een racistisch plaatsje in het oosten van Texas, om daar de verdwijning van een ex-vriendin van Hap te onderzoeken.

