Hannibal S04 komt weer een stap dichterbij

Martha De Laurentiis en Bryan Fuller lijken werk te maken van een vervolg op Hannibal.

De serie (gebaseerd op de boeken van Thomas Harris) werd in 2015 door NBC stopgezet vanwege te lage kijkcijfers. Door contractuele verplichtingen mochten de producenten pas twee jaar na de finale van seizoen drie met andere partijen gaan praten over een nieuw onderkomen voor een vierde seizoen. Fuller en De Laurentiis lieten op de sociale media weten dat ze daarvoor weer de koppen bij elkaar hebben gestoken. De eerste 3 seizoenen van Hannibal gebruikten de boeken Red Dragon en Hannibal als bronmateriaal. Fuller gaf eerder al aan het boek The Silence of the Lambs te willen gebruiken als basis voor seizoen vier, aangezien de rechten inmiddels niet meer in handen zijn van filmstudio MGM.