Hand of God S2 met Ron Perlman heeft trailer

Amazon debuteerde de eerste beelden uit het nieuwe seizoen van Hand of God. De tweede reeks verschijnt volgende maand.

De hoofdrol in de grimmige dramaserie is voor Ron Perlman ( Beauty and the Beast , Sons of Anarchy ), die we onlangs nog hoorden in Trollhunters , de animatieserie van zijn goede vriend Guillermo del Toro. Hij is in Hand of God te zien als de mentaal onstabiele rechter Pernell Harris. Nadat de man die zijn schoondochter verkracht zijn straf ontloopt, besluit Harris zelf achter de dader aan te gaan. Hij maakt daarbij gebruik van vreemde visioenen, die mogelijk door God aan hem worden doorgegeven, via zijn na de verkrachting in een comateuze toestand achtergelaten zoon. In het tweede seizoen wordt Harris aangeklaagd voor moord en moet hij op zoek naar de getuige die hem mogelijk zelf achter tralies zou kunnen krijgen. De serie van Ben Watkins ( Burn Notice ) heeft bijrollen voor Andre Royo ( The Wire ), Dana Delany ( Body of Proof ) en Garett Dillahunt ( Deadwood ). Het tweede seizoen is tevens het laatste seizoen van de serie.