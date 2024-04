Hacks: trailer voor derde seizoen van komische HBO Max-serie

Het derde seizoen van de Emmy-winnende komedie Hacks is vanaf donderdag 2 mei wekelijks te zien op HBO Max, met vier weken lang telkens twee afleveringen en dan de finale. De serie volgt de tumultueuze vriendschap tussen de doorgewinterde comédienne Deborah Vance (Jean Smart) en de jonge komedie-schrijfster Ava Daniels (Hannah Einbinder). Het derde seizoen pakt de draad een jaar later op: Deborah geniet in Las Vegas nog steeds van het succes van haar special, terwijl Ava in Los Angeles haar carrière probeert uit te bouwen. Gastrollen zijn er in dit seizoen voor onder meer Helen Hunt, Christina Hendricks en Tony Goldwyn. Smart won twee jaar op rij een Emmy voor haar rol in de serie, terwijl ook Einbinder voor elk seizoen werd genomineerd. Hacks werd bedacht door Lucia Aniello en Paul W. Downs, bekend van Broad City, en Jen Statsky, die eerder schreef voor onder meer Modern Family, Broad City en The Good Place.