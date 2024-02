Hacks: Emmy-winnende serie van HBO Max komt naar Netflix

Het komische drama Hacks van HBO Max is vanaf 8 maart ook te zien op Netflix. De serie volgt een ervaren comédienne (Jean Smart) die haar vaste plek in het Palmetto-casino in Las Vegas dreigt kwijt te raken. Haar manager (Paul W. Downs) koppelt haar daarom aan een nog jonge (en vrij zelfingenomen) comedy-schrijfster (Hannah Einbinder, de dochter van SNL-veteraan Laraine Newman) die gecanceld werd vanwege een slecht gevallen tweet. Hacks won meerdere Emmy's, waarbij Jean Smart (Mare of Easttown, Fargo) twee achtereenvolgende jaren met het beeldje voor beste actrice in een komedie naar huis ging. De serie werd bedacht door Downs, zijn echtgenote Lucia Aniello, en Jen Statsky, die eerder al werkten aan het komische Broad City. Komende lente gaat het derde seizoen van Hacks in première op HBO Max.